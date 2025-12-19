ГМК обеспечивает более 7% ВВП Украины – СМИ

Украина остается одной из самых богатых стран мира по запасам железной руды. Из примерно 170 млрд тонн мировых запасов 18 млрд тонн приходятся на украинские недра. Это позволяет стране входить в десятку мировых лидеров по объему железорудных ресурсов.

В 2021 году украинские предприятия произвели более 80 млн тонн железорудной продукции. Несмотря на то, что из-за полномасштабной войны объемы добычи уменьшились вдвое, страна продолжает обеспечивать потребности внутренней металлургии и экспортировать часть продукции.

Профессор Киево-Могилянской академии Лидия Горошкова отмечает: добывающая отрасль остается фундаментально важной для экономики. Украина не только потребляет значительные объемы руды, но и традиционно выступает заметным игроком на мировом рынке рядом с Австралией, Бразилией, Канадой и Южной Африкой. Несмотря на вызовы войны, отрасль продолжает обеспечивать весомые поступления в бюджет.

Горно-металлургический комплекс обеспечил 7,2% ВВП Украины в 2024 году, но отрасль ощутимо реагирует на экономическую нестабильность. По прогнозам GMK Center, в 2025 году экспорт железорудной продукции может снизиться с 33,6 млн тонн в 2024 году до 27 млн тонн. Причины – уменьшение мирового спроса, прежде всего в Китае, усиление конкуренции со стороны стран без военных рисков, а также существенное удорожание логистики для украинских экспортеров.

Директор GMK Center Станислав Зинченко объясняет: мировое производство стали сокращается, а наши конкуренты наращивают добычу. Для Украины логистические расходы стали решающим барьером - транспортировка руды в Китай стоит в разы дороже, чем в Бразилии или Австралии. Одновременно подорожание электроэнергии, составляющей до 60% себестоимости продукции, и проблемы с невозвратом НДС экспортерам дополнительно бьют по отрасли. Некоторые предприятия, такие как Ferrexpo и Криворожский железорудный комбинат, были вынуждены останавливать производство именно из-за этих факторов.

Из десяти горно-обогатительных комбинатов три уже прекратили работу. Однако даже при низких мировых ценах Украина продолжает играть заметную роль на рынке, а экспорт руды остается важным источником валютных поступлений.

Кроме железной руды, украинские недра содержат значительные залежи марганца, титана, урана, лития, графита, кобальта, никеля и редкоземельных элементов (неодим, церий, скандий и другие), без которых невозможна современная электроника, электромобили, оборонные системы и возобновляемая энергетика.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксении Оринчак, половина доходов от новых добывающих проектов включая ренту и лицензии теперь будет направляться в Фонд реконструкции Украины, что превращает развитие этих секторов в прямой источник восстановления. Ведь сектор железной руды и другие виды сырья остаются одним из немногих направлений, способных обеспечить стране значительные валютные поступления, поддержку бюджета и развитие промышленности – основы будущего восстановления.

Как известно, за последние 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налогов и сборов на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но в случае роста тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа Укрзалізниці, бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.