Глава 'Нафтогаза' Корецкий и наблюдательная группа провели переговоры с миссией МВФ: что известно

Руководство и наблюдательный совет группы "Нафтогаз" провели встречу с миссией Международного валютного фонда, сообщил глава группы Сергей Корецкий.

"В центре внимания – подготовка к отопительному сезону, в частности наши шаги по импорту дополнительных объемов газа и формирования достаточных запасов в подземных хранилищах", – написал он в Facebook в пятницу, отметив, что поддержка международных финансовых институтов является чрезвычайно важной для успешного прохождения зимы.

Одним из вопросов встречи, по словам Корецкого, были последствия систематических атак РФ на гражданскую газовую инфраструктуру и угроза повторных террористических ударов.

"Рассказали о мерах, которые мы совместно с партнерами принимаем для повышения устойчивости нашей энергосистемы", – указал глава "Нафтогаза".