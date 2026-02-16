Гендиректор ДТЭК Тимченко на конференции в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами помощь энергосистеме Украины

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции по безопасности в Мюнхене обсудил с мировыми лидерами усиление безопасности украинской энергосистемы.

Об этом он заявил на своей странице в LinkedIn.

"Я разговаривал с лидерами относительно насущных энергетических потребностей Украины. Защита энергетической инфраструктуры с помощью усиленного оружия противовоздушной обороны, и поддержка немедленного энергообеспечения украинских домов мобильными генераторами и оборудованием для ремонта поврежденных электростанций и сети", заявил он.

Тимченко подчеркнул, что Европа должна учиться на энергетической войне в Украине и усиливать собственную энергетическую безопасность.

"Защита этой инфраструктуры является жизненно важным для национальной безопасности, поэтому инвестиции в проверенные в боях децентрализованные энергетические системы никогда не были такими насущными", - подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе Максим Тимченко призвал мировое сообщество помочь в восстановлении поврежденной обстрелами энергетической инфраструктуры.