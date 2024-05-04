Где в Украине ввели отключение электроэнергии: ситуация сложная в двух регионах

В Украине из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи применяют графики отключений в Харьковской области и для промышленности – в Кривом Роге. В других регионах потребители не ограничивались.

Об этом сообщает Министерство энергетики. Так, за прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом, а также аварийной помощью. Вчера в часы вечернего пика по запросу Украины осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из энергосистем Румынии, Польши и Словакии.

Суммарный объем экстренной поставки составил меньше процента от суточного потребления электроэнергии. Также в дневные часы Украина по запросу Польши в экстренном порядке получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

Ночью враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней две шахты (людей на поверхность не выводили), водоканал, промышленные и бытовые потребители. Потребители и подстанция были заживлены.

Как легально экономить сотни гривен на электроэнергии

В то же время установка двухтарифного счетчика "день-ночь" позволит сэкономить на свете до 260 грн (при потреблении тех же 300 кВт*ч). Ведь за потребленную ночью электричество нужно будет платить вдвое меньше – 1,32 грн/кВт*ч.

Дело в том, что такие счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени. Да:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

Окупаемость двухзонного счетчика ценой 3000 грн за такое потребление составит около года, после чего начнется чистая экономия. Впрочем, следует также учитывать, что тарифы могут быть повышены. И тогда срок окупаемости сократится.

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет – там скажут, какие модели подходят.

Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В этой связи энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сеть.

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