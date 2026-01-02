Газовая отрасль поддержала действия НКРЭКУ по стабилизации ситуации в Украине во время войны

Профессиональный союз работников газовых хозяйств Украины, который объединяет более 43 тыс. работников, полностью поддержит решение регулятора о пересмотре тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей (тариф для населения не меняется. – Ред.), принятое 19 декабря 2025 года.

Видео дня

Об этом говорится в письме председателя Укргазпрофсоюза.

"Укргазпрофсоюз полностью поддерживает решение регулятора по пересмотру тарифов на распределение природного газа для небытовых потребителей и считает его первым минимальным шагом для стабилизации ситуации в отрасли", – отмечается в письме.

Газораспределительная отрасль является важной составляющей критической инфраструктуры Украины, а ее работники с начала полномасштабного вторжения РФ обеспечивают бесперебойную работу сетей, несмотря на обстрелы, угрозы жизни, физическое истощение и недостаток ресурса, отмечают в профсоюзе.

"Именно работники операторов газораспределительных сетей (ГРС) ежедневно обеспечивают бесперебойное, безаварийное и безопасное распределение природного газа в дома миллионов граждан, в школы, больницы, предприятия, воинские части и объекты энергетики", – подчеркивает Укргазпрофсоюз.

В обращении профсоюза также отмечается, что предыдущий тариф на распределение газа для небытовых потребителей базировался на показателях 2021 года и не соответствовал экономическим реалиям. Он не учел колоссальные изменения из-за инфляции, увеличение цен на материалы, рост стоимости энергоносителей, логистики, средств индивидуальной защиты и технического обслуживания сетей в условиях войны, когда обстрелам подвергаются объекты газовой инфраструктуры.

Отдельное внимание профсоюз обращает на уровень оплаты труда: средняя зарплата производственного персонала операторов ГРМ сейчас составляет около 16 тыс. грн, что вдвое меньше средней зарплаты в компаниях, которые занимаются распределением электрической энергии.

"Отток квалифицированных кадров – уже не угроза, а факт. Мы теряем поколение инженеров, слесарей, диспетчеров, аварийщиков", – говорится в обращении.

В "Укргазпрофсоюзе" отмечают, что пересмотр тарифов для небытовых потребителей является "четким сигналом для многотысячного коллектива отрасли о том, что государство их услышало".

Профсоюз заявил о полной поддержке правительства и принятых регулятором решений, которые являются полностью сбалансированными и учитывают интересы государства, местного самоуправления и отрасли.

Напомним, представители отрасли поддержали в целом решение НКРЭКУ о пересмотре тарифа, отметив, что такое повышение все равно не соответствует экономически обоснованным расчетам и является недостаточным для устойчивой работы газораспределительной системы в условиях войны.

Как сообщалось ранее, впервые с 2021 года в Украине повысили тарифы на распределение газа для небытовых потребителей. Повышение тарифов будет происходить поэтапно – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Тарифы на распределение природного газа для населения остаются неизменными, поскольку их повышение законодательно запрещено в течение действия военного положения и шести месяцев после него.

Согласно проектам постановлений, например, тариф "Киевгаза" для промышленных потребителей сейчас составляет 0,32 грн/кубометр и почти не изменится с 1 января – составит 0,36 грн/кубометр, но вырастет с 1 апреля до 0,46 грн/кубометр.

В перечень операторов ГРС, которым предполагается повысить тарифы, вошли почти 40 компаний, большинству из которых тарифы не пересматривали с 2021 года.