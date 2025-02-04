Фон дер Ляен призвала европейскую оборонную промышленность учиться на опыте ОПК Украины

Европа должна укрепить свою оборонную промышленность, чтобы эффективно противодействовать современным вызовам в сфере безопасности. Одним из весомых взносов может стать обмен опытом с оборонной промышленностью Украины.

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Об этом в Брюсселе заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

"Один из элементов, который мы обсудили, – это ускорение инноваций, включая сотрудничество с Украиной и ее оборонной промышленностью. Очень впечатляюще видеть, как быстро была построена украинская промышленность, например, в производстве дронов – более дешево, более быстро, ориентирована на более "умные" дроны. Наша оборонная промышленность может научиться многому украинской оборонной промышленности, которая имеет реальный опыт поля боя практически каждый день", – рассказала она.

Фон дер Ляен констатировала, что угрозы, перед которыми сегодня предстает Европа, реальны, и они растут. Эти угрозы имеют проявление во многих формах – от российской агрессивной войны против Украины до кибернетических нападений и атак против критической инфраструктуры.

"Мы должны быть готовы к этому и отвечать вместе, как европейцы. Мы должны быть сильными в обороне. Европа нуждается в всплеске в обороне, и для этого наша промышленная база должна быть укреплена", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Как известно, Украина в прошлом году заняла 20 место в рейтинге 71 стран-крупнейших производителей стали. Так, за восемь месяцев 2024 года производство стали в Украине выросло на 30,7% в годовом выражении – до 5,27 млн тонн. Таким образом нам удалось вернуть 5 позиций – ведь в 2022 году Украина занимала в рейтинге 25 место.

Кроме того, выросли показатели и в других экспортных промышленных секторах Украины: за 10 месяцев экспорт железной руды составил 27,9 млн т (+96% г./г.), на общую сумму $2,3 млрд. Экспорт полуфабрикатов и металлопроката составил $2,7 млрд (+18,2% г./г.).