ФК 'Шахтер' с начала войны уплатил почти 2 млрд грн налогов

Футбольный клуб "Шахтер", который принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову, с начала полномасштабного вторжения России уплатил в государственный бюджет более 1,87 млрд грн налогов, что эквивалентно примерно 47 млн долларов, сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин.

"Наша успешная трансферная и коммерческая деятельность позволяет платить значительные налоги. Это наш реальный вклад в экономику страны", – отметил он в интервью.

По словам Палкина, с апреля 2022 года клуб заработал более 400 млн долларов на трансферах. Только за последние месяцы "Шахтер" продал двух игроков на сумму 70 млн евро, а около 40 млн евро реинвестировал в приобретение новых футболистов.

"Покупаем игроков за 10–15 млн долларов и продаем в несколько раз дороже. Это эффективная и прозрачная трансферная политика, которая позволяет нам развивать клуб и одновременно поддерживать государство", – подчеркнул Палкин.

Отдельно он упомянул о социальной ответственности клуба. По его словам, только в 2024 году общая сумма реализованных благотворительных проектов "Шахтера" составила 32 млн грн, а бизнесы президента клуба Рината Ахметова с начала войны передали на благотворительность 12,8 млрд грн.

"Мы живем во время войны, и чрезвычайно важно помогать армии и людям. "Шахтер" знает, что такое настоящая благотворительность, и хотелось бы видеть конкретные цифры от других клубов, в частности от "Динамо"", – добавил генеральный директор.