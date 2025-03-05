Финдиректор 'Метинвеста' вошла в пятерку лучших в стране

Финансовый директор Группы "Метинвест" Юлия Данкова вошла в первую пятерку рейтинга ТОП-30 CFO крупнейших украинских компаний-2025, который заключил журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал Delo.ua.

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Кроме финдиректора "Метинвеста", в число пяти лучших вошли Павел Ливертовский, Group CFO ДТЭК, Виктория Капелюшная, заместитель председателя правления и финансовый директор МХП, Сергей Кальнооченко, финансовый директор Филипп Моррис Украина и Лилия Воленко, финансовый директор ЕVА.

"Для меня и всей команды "Метинвеста" это признание – подтверждение важности нашей работы в сложные времена. Поддержание стабильности производства – не только вопрос бизнеса, но и вклад в устойчивость Украины. В условиях войны каждая выплавленная тонна стали, уплаченный налог и каждый доллар экспортной выручки поддерживают экономику, армию и нашу общую борьбу за свободу. Это большая ответственность и мы продолжаем работать, чтобы укреплять страну и ее конкурентоспособность на мировом рынке", – отметила Юлия Данкова.

В рейтинге приняли участие представители 80 компаний из основных отраслей экономики Украины. Победителей определяли в два этапа с участием экспертного жюри. Победителей определяли в отдельных номинациях по таким критериям, как репутация, лидерство, эффективность, инновационность и управление рисками. CFO, получившие самые высокие оценки экспертного жюри, сформировали список тридцати лучших финансовых директоров Украины в 2025 году.

Напомним, ранее компанию "Метинвест" Рината Ахметова назвали лучшим работодателем для ветеранов и студентов-инженеров: сейчас на компанию приходится около трети ветеранов, вернувшихся к работе на предприятия крупного бизнеса.