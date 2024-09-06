Федерация работодателей Украины предложила открыть экспорт военной продукции: подробности

В Совете Федерации работодателей Украины предложили открыть экспорт военной продукции. Там считают, что это стало бы важным шагом, который позволит не только укрепить экономическую устойчивость страны и обеспечить дополнительные поступления в бюджет, но поддержать развитие национальной оборонной промышленности в условиях войны.

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Как сообщил глава Совета ФРУ Дмитрий Олейник, такую идею по инициативе ФРУ Defence он вынес на рассмотрение Совета по защите предпринимательства при президенте Украины. "Сейчас готовятся документы, которые позволят представить общую позицию ФРУ, ФРУ Defence и партнеров для обсуждения в высших уровнях украинской власти", – написал он в Facebook.

Олийнык добавил, что с начала полномасштабного вторжения экспорт украинских образцов вооружения и военной техники (ОВТ) фактически не осуществляется, хотя законодательные запреты пока не установлены.

В то же время, с начала вторжения возможности украинского ОПК постоянно растут, отметил председатель Совета ФРУ.

По информации ФРУ и из открытых источников, общий объем производственных возможностей предприятий ОПК Украины сейчас – около 18 млрд долларов с тенденцией к росту.

Объем заказов у национальных производителей от составляющих сил безопасности и обороны – около 6 млрд долларов. Незагруженные производственные возможности – около 12 млрд долларов.

"Государство нуждается, но не имеет финансового ресурса для загрузки этих производственных способностей с целью выкупа ВВТ, даже несмотря на то, что 100% всех сборов и платежей в бюджет Украины идут на обеспечение потребностей составляющих сил безопасности и обороны", - написал Олийнык.

По его словам, в ФРУ выступают за открытие экспорта ВВТ с учетом следующих ограничений:

– первоочередное безоговорочное обеспечение потребностей военных,

– запрет реэкспорта в другие страны, контроль конечного использования,

– согласование позиций со странами-партнерами, оказывающими международную техническую помощь и финансовую поддержку.

Это, по словам Олейника, позволит:

– сохранить производственные возможности и персонал,

– реинвестировать заработанные на экспорте деньги в R&D (научные исследования и развитие)

– предприятиям ОПК увеличить объемы производственной деятельности – развивать кооперацию с ключевыми партнерами,

– увеличить объем налогов и сборов в госбюджет, добиться роста ВВП обеспечить сокращение сроков поставки и стабильное качество при выполнении контрактов.

По экспертным данным, дополнительно в бюджет может зайти до 2 млрд долларов, прогнозирует Дмитрий Олейник.

"Последовательно продвигаем эту позицию при обсуждении с представителями разных ветвей власти. В частности, во время заседания Комитета ВРУ по вопросам экономического развития ее озвучил гендиректор ФРУ Defence Игорь Фоменко. Обсудили эту важную тему вместе с народными депутатами и представителями других профильных объединений бизнеса" , – рассказал председатель Совета ФРУ.

Также, рассказал Олийнык, состоялась встреча с ВСК по защите прав инвесторов, где обсудили состояние дел и сложности, препятствующие масштабированию украинского ОПК и предложения по решению существующих проблем.

Речь шла и об открытии контролируемого экспорта ОПК, которое может стать стратегическим шагом для усиления экономики страны и развития оборонной промышленности, отметил председатель Совета ФРУ.

"Ведь дефицит финансирования предприятий ОПК может привести к банкротству ведущих компаний, так как все оборотные средства предприятий проинвестированы в разработку новых технологий и расширение производства, или к релокации за рубеж. Рассчитываю, что представители власти рассмотрят этот сверхважный для украинского ОПК вопрос и решат его учитывая потребности ВСУ и конкурентоспособности ОПК…" – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, ВСУ уже используют на передовой собак-роботов в качестве разведчиков на фронте. В Украине была представлена модель BAD One, которая должна заменить военных в опасных миссиях, таких как шпионаж за российскими окопами или обнаружение мин.

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