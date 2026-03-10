Золото на миллионы, десятки тысяч долларов и евро: что задекларировал сотрудник ТЦК в Киевской области

Работник 1-го отдела Бучанского РТЦК и СП в 2025-м задекларировал золота в слитках на 7,7 млн грн. Кроме этого он имеет солидные наличные сбережения – 35 тыс. долл. и 8,5 тыс. евро.

Эти данные Олег Коломиец указал в своей ежегодной декларации. Согласно декларации он владеет этими активами совместно с женой Натальей Коломиец. Кроме того господин Олег совместно с женой и двумя дочерьми владеет ювелирными изделиями из золота и серебра на почти 779 тыс. грн. Что это за изделия не уточняется.

Доходов в декларации за 2025-й Олег Коломиец указал не более чем на 400 тыс. грн. Самые большие статьи дохода семьи Коломиец составили:

зарплата военнослужащего – 335,5 тыс. грн;

социальные выплаты от главного управления Пенсионного фонда в киевской области – 25 тыс. грн

соцвыплаты от Управления соцзащиты населения Вишневого горсовета – 3 тыс. грн;

Зимняя поддержка ("тысяча Зеленского") – 1 тыс. грн;

Нацкэшбек – 642 грн.

Супруги Коломиец имеют общую машину – Renault Lodgy 2021-го года выпуска. Приобретена она была также в 2021-м за 578,800. Также они владеют квартирой в Вишневом (пригород Киева) площадью 61,1 км м. Купили квартиру в 2013 году за чуть менее чем 455 тыс. грн.

Предыдущие декларации

Золото, ювелирку и иностранную наличность Коломиец декларировал и раньше. За 2024 подотчетный год он задекларировал:

золота на 4,3 млн грн (на 3,4 млн меньше, чем в 2025-м);

39 тысяч долларов (на 4 тысячи больше, чем в 2025-м);

6,5 тысяч евро (на 2 тысячи меньше, чем в 2025-м);

ювелирных изделий на 442 тыс. грн (на 336 тыс. грн меньше, чем в 2025-м).

Годом ранее, в 2023-м, иностранной наличности в семье Коломиец было примерно как и в следующем году, однако золота меньше на 1,4 млн грн – 2,9 млн грн. Между 2023-м и 2024-м годами Коломиец увеличил золотых запасов на сумму 1,4 млн грн, хотя его доход за 2024 год составил 317 тыс. грн.

В 2022-м Коломиец декларировал примерно те же суммы в иностранной валюте, в исправленной декларации золота столько же, сколько годом позже (в первой ревизии декларации золота больше на 585 тыс. грн, чем в исправленной). Ювелирных изделий между 2022-м и 2023-м задекларировано на одну сумму – 340 тыс. грн (правда, в первой версии декларации за 2022-й их было на 1 млн грн).

За 2022-й и 2023-й годы Олег Коломиец задекларировал доходов:

2022-й – 861 тыс грн. (740 тыс. грн зарплата военнослужащих и 120 тыс. грн зарплата с предыдущей работы);

2023-й – 420 тыс. грн (185 тыс. грн от Киевского областного военкомата и 235 тыс. грн обеспечения от двух воинских частей).

Итак, в период с 2022-го по 2025 годы Олег Коломиец увеличил объемы инвестиций в золото почти на 4,8 млн грн и ювелирные изделия почти на 439 тыс. грн. При том, суммарно за три года на госслужбе он задекларировал доходов на сумму 1,9 млн грн.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как в Виннице разоблачили семейного врача и заведующую отделением больницы, которых подозревают в изготовлении фиктивных документов для оформления инвалидности за взятки. Во время обысков у них изъяли почти 1 млн грн, иностранную валюту и ювелирные изделия.

