Дешевого картофеля может и не быть: когда запасаться на зиму и как не потерять деньги

В Украине картофель нового урожая начал массово дешеветь – сейчас средняя цена составляет около 14,70 грн/кг, однако после завершения сбора урожая цены могут пойти вверх. Поэтому тем, кто планирует делать запасы на зиму и имеет условия для хранения, стоит обратить внимание на закупки во второй половине сентября. Зимой картофель может подорожать на 25-40%, а рассчитывать на еще более дешевую продукцию после осеннего пика предложения рискованно.

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Об этом рассказал руководитель аналитического отдела УКАБ Максим Гопка в комментарии СМИ. По его словам, выгоднее всего закупать картофель для зимнего хранения с середины сентября до начала октября.

Именно в этот период фермеры массово собирают урожай, поэтому предложение на рынке достигает максимума. Часть производителей заинтересована в том, чтобы быстро продать продукцию после уборки, а не тратиться на ее длительное хранение.

По словам Гопки, покупать картофель слишком рано также не стоит. Ранний урожай может иметь недостаточно сформировавшуюся кожуру и быть менее пригодным для длительного хранения. Поэтому оптимальная стратегия – дождаться массовой уборки основных сортов, но не затягивать закупку до поздней осени.

Почему ждать до ноября может быть невыгодно

После завершения массовой уборки картофель постепенно переходит с поля в хранилища. На этом этапе структура цены меняется, к стоимости самой продукции добавляются расходы на:

сортировку и калибровку;

упаковку;

транспортировку;

хранение;

электроэнергию;

поддержание необходимой температуры и влажности;

потери продукции при хранении.

То есть после завершения сезона массового сбора фермер уже не продает картофель по той же цене, что и непосредственно с поля. Уже сейчас эксперт предупреждает о риске роста цен зимой. В частности, по прогнозу Украинской плодоовощной ассоциации, в декабре–феврале цены на картофель могут вырасти на 25-40% из-за сокращения предложения качественной товарной продукции.

Еще один фактор, который стоит учитывать в этом году – погодные условия. Летняя жара негативно сказалась на урожайности картофеля в ряде регионов. Ранее эксперты предупреждали, что фактический урожай может оказаться ниже ожидаемого, а это создает риски для рынка не только осенью, но и в последующие месяцы.

При этом сам факт большого количества картофеля на рынке в сентябре не означает, что так будет всю зиму. Наоборот, в начале сезона предложение может быть высоким из-за одновременного поступления нового урожая. Но часть продукции не подходит для длительного хранения, часть теряется во время хранения, а качественные клубни постепенно становятся все более дефицитными.

Сколько будет стоить картофель этой осенью

По оценке Гопки, осенью основная масса картофеля может продаваться примерно по 16-20 грн/кг в рознице. На оптовом рынке цены зависят от региона и качества. По состоянию на сентябрь ориентир составляет около 8-13 грн/кг, хотя в отдельных местах можно встретить как более дешевые предложения напрямую с поля, так и более дорогую качественную продукцию.

Личный мониторинг OBOZ.UA также демонстрирует существенную разницу между обычным и розовым картофелем. Средняя цена розового картофеля в начале сентября составляет около 22 грн/кг, а 9 сентября – около 24 грн/кг по данным соответствующего мониторинга.

Если человек живет в частном доме и имеет сухой, темный и прохладный погреб, закупка большой партии может быть экономически оправданной. Если же картофель придется хранить в квартире, на балконе или в другом помещении без стабильной температуры, большой запас может оказаться невыгодным.

Причина проста: часть картофеля может испортиться раньше, чем его успеют использовать. По данным, приведенным директором Института картофелеводства НААН Николаем Фурдигой, потери при хранении в ненадлежащих условиях могут составить около 12%.

Сколько картофеля нужно купить на зиму

Ориентиром может служить среднее потребление – около 68 кг картофеля на одного человека в год. Соответственно, для семьи из двух человек это примерно 136 кг в год, для троих – около 204 кг, а для четверых – примерно 272 кг.

Однако это лишь средняя статистическая оценка. Реальная потребность зависит от того, насколько часто семья готовит картофель, использует ли она его для заготовок, сколько овощей покупает в течение зимы и есть ли другие продукты, которые его заменяют.

Для длительного хранения лучше всего подходят среднеспелые и среднепоздние сорта. Их собирают преимущественно с середины сентября до конца октября. Такие сорта имеют более длительный период физиологического покоя, поэтому они дольше не прорастают.

Цены на картофель в супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты сейчас продают молодой картофель по цене 12,40-15,5 грн/кг. В частности:

"АТБ" – 12,35 грн.

"Novus" – 13,70 грн.

"Varus" – 12,40 грн.

Цены на картофель на рынках сегодня

По наблюдениям OBOZ.UA, на рынках, в отличие от супермаркетов, ситуация иная, ведь там картофель обычно стоит в пределах 13-20 грн за килограмм, а местами цены опускаются еще ниже в зависимости от объемов и качества продукции. В частности:

рынок "Столичный" – 16–20 грн/кг (средняя стоимость 18 грн/кг);

рынок "Шувар" во Львове – 7-13 грн/кг (средняя стоимость 10 грн/кг);

рынок "Початок" Одесская область – 18-27 грн/кг (оптовая стоимость).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине огурцы снова подорожали: тепличная продукция за неделю прибавила в цене около 20% и сейчас в супермаркетах стоит от 30 до 55 грн за килограмм. Причина — сокращение предложения овощей из открытого грунта и еще не полный сбор второго тепличного урожая, поэтому огурцы могут подорожать еще больше.

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