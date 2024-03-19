Жителям 3 областей в Украине выплачивают финансовую помощь: кто претендует

А Украине реализуется программа финансовой помощи в Житомирской, Сумской и Харьковской областях. Многоцелевая денежная помощь составляет 6600 грн. и будет предоставляться в течение 6 месяцев, по 1100 грн. ежемесячно.

Денежные средства выплачивает "Благотворительный фонд "Люмос Украина" совместно с Всеукраинской общественной организацией "Украина без сирот" при финансовой поддержке Гуманитарного Фонда для Украины. Речь идет о программе многоцелевой денежной помощи семьям с детьми, в том числе семьям ВПЛ, относящимся к нижеприведенному перечню.

Целью программы является оказание поддержки наиболее уязвимым семьям с детьми, в том числе вынужденно покинувшим собственные дома и нашедшим убежище в других регионах. Помощь будет способствовать обеспечению базовых потребностей семьи достойным образом и укреплению потенциала семьи для воспитания детей.

Программой предусмотрено оказание помощи следующим категориям семей:

семьям, воспитывающим ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;

семьям, в которых воспитываются 2 и более детей, вернувшихся в семью из интернатного учреждения;

малообеспеченные семьи, в которых воспитывается 3 и более детей;

одиноким родителям, матери или отцу, которые сами воспитывают ребенка до 18 лет, в том числе ребенка с инвалидностью или ребенка с особыми образовательными потребностями;

приемным семьям, воспитывающим детей в возрасте до 3 лет.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине иногда фиксируют случаи прекращения пенсионных выплат гражданам после их выезда за границу. Существует ряд оснований, по которым могут прекратить предоставление средств. В частности, в случае выезда на постоянное место жительства за границу, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

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