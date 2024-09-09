"Земельный" скандал в НБУ на 6 млн гривен: сотруднику объявили подозрение

Сотрудника Национального банка Украины подозревают в том, что он продал более 16 гектаров земли в Киевской области и нанес госбюджету ущерб почти на 6 млн гривен. В настоящее время чиновнику грозит до шести лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Киеве. Отмечается, что должностные обязанности должностного лица заключались в контроле и проверке стоимости движимого и недвижимого имущества, которое подается для согласования коллегиальным органам НБУ для их дальнейшей продажи

Так, в 2022 году, во время продажи двух земельных участков, расположенных в Киевской области и общей площадью 6,8 и 9,5 гектаров, чиновник не осуществил надлежащий контроль и не проверил их реальную рыночную стоимость, в результате чего, земельные участки были проданы на электронном аукционе с убытком госбюджета на сумму около 6 миллионов гривен, что подтверждается выводами проведенной судебно-экономической экспертизы", – отметили в Нацполиции.

Преступление разоблачено следователями полиции Киева по материалам служебного расследования службы безопасности НБУ. Сотруднику Нацбанка уже сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и большой штраф.

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