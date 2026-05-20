"Здесь реально платят больше": украинка назвала регион страны ЕС с самыми высокими зарплатами

Несмотря на то, что солнечное восточное побережье Испании значительно популярнее среди украинских беженцев, некоторые открывают для себя совсем другую сторону этой страны. Например, зарплаты в северном регионе Страна Басков значительно выше.

Об этом в своем видеоблоге сообщила украинка roksi.sk. Она переехала в Испанию два года назад и сравнила Страну Басков с востоком.

Абсолютная безопасность

Украинка называет это главным козырем Страны Басков. Здесь царит атмосфера тотального спокойствия, которая уже давно исчезла на туристическом востоке страны.

"Здесь не страшно оставить телефон в заднем кармане, не страшно забыть закрыть авто или даже оставить его на улице на несколько недель. Можно спокойно гулять вечером. На востоке это уже совсем другая история. Оставишь авто – можешь остаться без колес. Положишь телефон в карман, и через минуту его уже нет. Даже из рук могут вырвать. Заснешь на вокзале – проснешься без вещей", – отмечает автор.

Высокие зарплаты

Найти работу в Испании сложно везде, и в Стране Басков требования к кандидатам выше – без знания испанского языка пробиться трудно. На востоке трудоустроиться проще из-за большой украинской диаспоры, но условия и оплата там часто сомнительные.

Поскольку Страна Басков является одним из самых богатых и богатых регионов Испании, ставки здесь значительно привлекательнее.

"Здесь реально платят больше, особенно в транспорте. Так что, дальнобойщики, вы здесь зарабатываете больше всего", — подчеркивает девушка.

Климат без адской жары

Север Испании часто пугает мигрантов мифом о вечной непогоде. Однако блогерша уверяет: местные дожди совсем не такие, как их представляют – они быстро проходят, и снова становится тепло. Зато благодаря осадкам здесь свежий воздух, зелень и нет изнурительных +40°C, от которых летом "плавится" восточное побережье, превращаясь в каменные джунгли.

Идеальная чистота

Уровень коммунального сервиса на севере поражает — здесь буквально моют асфальт шампунем. Зато восточная часть страны, по словам блогера, из-за засилья туристов и специфического отношения владельцев собак к уборке, чистотой похвастаться не может.

Главные минусы

Несмотря на очевидные преимущества, жизнь на севере имеет и свои темные стороны, из-за которых семья блогера даже задумывается о возможном переезде в будущем.

Гастрономическая тоска. Если на востоке полно украинских заведений и привычных нам продуктов, то в Стране Басков найти что-то свое — квест. "Иногда так хочется украинского борщика, а не тапаса. А его просто здесь нет. Поэтому, если кто-то думает открыть бизнес, мы вас здесь очень ждем", – шутит украинка.

Дорогое жилье. Если цены на аренду квартир по всей стране примерно одинаковые, то покупка собственного уголка на севере сильно бьет по кошельку. В Стране Басков цены стартуют от 180 тысяч евро за крошечную студию в полуподвальном помещении, а за нормальную квартиру придется выложить минимум 250 тысяч евро. На востоке же приличные варианты можно найти даже за 100 тысяч евро.

Как уже сообщал OBOZ.UA, средние годовые зарплаты в странах Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут отличаться более чем в пять раз. Так, в самых популярных среди беженцев странах Германии, Польше и Чехии зарабатывают в среднем 66 700, 24 940 и 23 685 евро в год соответственно.

