В каких странах, где много украинских беженцев, самые высокие зарплаты: список

Средние годовые зарплаты в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) могут отличаться более чем в пять раз. Так, в самых популярных среди беженцев странах Германии, Польше и Чехии зарабатывают в среднем 66 700, 24 940 и 23 685 евро в год соответственно.

Видео дня

Об этом сообщает euronews, ссылаясь на ежегодное исследование ОЭСР Taxing Wages 2026. В целом в нем прослеживается определенная тенденция: доминирование стран Северной и Западной Европы, тогда как Южная и Восточная Европа "плетутся" ближе к концу списка.

Номинальные зарплаты: Запад Европы доминирует

Единственной страной, где средняя зарплата превышает 100 тыс. евро, оказалась Швейцария (107 487 евро). Далее следуют Исландия (85 950 евро) и Люксембург (77 844 евро), который возглавляет рейтинг среди стран ЕС.

В группу лидеров также входят Дания (71 961 евро) и Нидерланды (69 028 евро). Вне ЕС близкие показатели демонстрирует Норвегия – 68 420 евро. А среди крупнейших экономик Европы картина следующая:

Германия – 66 700 евро;

– 66 700 евро; Великобритания – 65 340 евро;

– 65 340 евро; Франция – 45 964 евро;

– 45 964 евро; Италия – 36 594 евро;

– 36 594 евро; Испания – 32 678 евро.

То есть зарплаты в Германии и Британии более чем вдвое превышают испанские.

На другом полюсе – Восточная и Южная Европа. В девяти странах ЕС средняя зарплата не достигает 30 тыс. евро. Самые низкие показатели – в Словакии (19 590 евро), Венгрии (21 257 евро), Латвии (21 321 евро). Польша и Португалия находятся в районе 24 тыс. евро, а Турция замыкает рейтинг с 18 590 евро.

Покупательная способность: разрыв уже не такой резкий

Номинальные цифры не учитывают разницу в ценах между странами. Если пересчитать зарплаты по паритету покупательной способности (ППС), разрыв между государствами существенно сокращается.

Швейцария остается лидером (106 532 евро), но за ней плотно следуют Германия (93 985 евро), Люксембург (93 203 евро) и Нидерланды (92 905 евро). В общем ППС меняет расстановку сил между странами:

Турция – самый большой скачок: с последнего места на 18-е благодаря низким ценам;

– самый большой скачок: с последнего места на 18-е благодаря низким ценам; Германия – поднимается с 7-го на 2-е место;

– поднимается с 7-го на 2-е место; Исландия – падает со 2-го на 9-е из-за высокой стоимости жизни;

– падает со 2-го на 9-е из-за высокой стоимости жизни; Эстония – проседает с 20-го на 25-е место.

Среди крупных экономик порядок не меняется, но разрывы существенно сжимаются:

Великобритания – 82 329;

– 82 329; Франция – 67 273;

Италия – 60 503;

Испания – 57 517.

Так что в реальном измерении Испания уже не выглядит настолько отдаленной от лидеров, как в номинальном рейтинге.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине самая низкая минималка в Европе (173 евро). Для сравнения, даже в Молдове этот показатель достигает 319 евро. Тогда как в популярных среди беженцев странах Польше и Германии размер минимальной зарплаты достиг соответственно 1139 и 2343 евро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!