"Здесь это стоит невероятных денег": украинка раскрыла главные недостатки Грузии

Грузия известна своим мягким климатом, горными и морскими курортами, яркими традициями и вкусной кухней. Но украинцев, которые решат переехать сюда, может ждать суровая реальность – высокие цены и малый ассортимент привычных продуктов, а также хаос на дорогах.

Видео дня

Об этом в своем влоге сообщила украинка Даша (@whoisdashulia), которая переехала в Тбилиси из Берлина в 2024 году. Сама она признается, что после переезда у нее "спали розовые очки".

Цены и выбор товаров

Блогер признается, что в Грузии очень малый выбор многих товаров – косметики, одежды и даже еды. В отличие от Испании, где даже в самом маленьком магазине "можно купить реально все, что тебе надо".

"В Грузии, если ты хочешь нормально скупиться, тебе 100% нужно ехать в больший супермаркет, потому что, если ты выйдешь в маленький, даже банально, ты не купишь себе мясо. Возможно, будет только замороженное, и то не факт. Про креветки, красную рыбу вообще в Грузии можно забыть. Потому что здесь это стоит просто каких-то невероятных денег", – говорит Даша.

Ситуация на дорогах

Одним из основных для себя недостатков Грузии девушка определила местный стиль вождения. Она привела многочисленные комментарии своих фолловеров, которые с этим согласились.

"Недавно, чтобы вы понимали, на меня вообще не ехала машина, и водитель даже не вышел. Даже не извинился – он просто посмотрел на меня и просто поехал дальше", – вспоминает Даша.

Профессиональное развитие

Девушка занимается блогингом, и для этого, по ее словам, Грузия не подходит, поскольку эта страна не имеет потенциала для блогерского развития. Сравнивая эту страну с Украиной, даже с учетом войны, наша Родина имеет гораздо больше преимуществ.

"В целом эта страна очень маленькая. И если сравнивать, например, Грузию и Украину – это просто небо и земля. Конечно, это понятно, потому что Украина гораздо большая страна. И конечно из-за этого, даже учитывая то, что у нас война, все равно там гораздо больше возможностей", – отмечает она.

Проблемы на границе

Четвертым минусом Грузии Даша называет ситуацию на границе. Здесь людям могут отказать во въезде без объяснения каких-либо причин, даже если у них есть вид на жительство (которого у нее взамен нет).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!