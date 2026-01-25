Зарплаты воспитателей в Украине существенно вырастут: когда и сколько составит повышение

С 1 января 2026 года должностные оклады воспитателей коммунальных детсадов вырастут минимум на 30%, а зарплата опытных педагогов превысит 16 тысяч гривен "на руки". В течение 2026 года запланирован еще один этап повышения, поэтому доходы воспитателей продолжат расти.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки (МОН) Украины Анастасия Коновалова во время встречи с журналистами, сообщают медиа. По ее словам, с 1 января 2026 года все базовые должностные оклады воспитателей детсадов вырастут минимум на 30%.

При этом именно органы местного самоуправления согласовывают и выплачивают зарплаты педагогам дошкольного образования, но новое постановление является обязательным для выполнения на местах. В МОН объясняют, что повышение касается именно базовых должностных окладов, к которым в общинах могут добавляться различные надбавки и доплаты.

Например, опытный воспитатель с педагогическим званием, высшей квалификационной категорией, стажем работы более 10 лет и работой в инклюзивной группе в 2025 году получал "на руки" 11 907 гривен, если не учитывать дополнительные местные выплаты.

После повышения с 1 января 2026 года заработная плата такого педагога составит более 16 034 гривен. Это рост только за счет изменения базового оклада, без учета возможных премий или стимулирующих надбавок от общин.

Для воспитателей без опыта работы уровень доходов будет ниже, однако даже в этом случае МОН прогнозирует ощутимое повышение. По словам Коноваловой, минимально начинающие педагоги могут получать около 10 тысяч гривен. Такой уровень возможен даже для специалистов без стажа, если община устанавливает надбавку за престижность труда в размере 20-30%.

В министерстве отмечают, что в 2025 году именно дополнительные выплаты из местных бюджетов существенно повысили средний уровень оплаты труда воспитателей. Речь идет о премиях, местных стимулах, надбавках до 50% должностного оклада, доплатах за превышение наполняемости групп, разовых выплатах и компенсациях за неблагоприятные условия труда.

В МОН также подтверждают, что повышение с 1 января 2026 года – не единственное. Второй этап реформы оплаты труда педагогов запланирован на 1 сентября 2026 года. Тогда зарплаты педагогов, в том числе и воспитателей дошкольного образования, могут вырасти еще примерно на 20%.

Таким образом, в течение 2026 года педагоги почувствуют постепенный, но заметный рост доходов. В министерстве подчеркивают, что цель реформы – не только финансовая поддержка педагогов, но и повышение престижа профессии воспитателя, которая долгое время оставалась одной из наименее оплачиваемых в бюджетной сфере.

По данным МОН, в 2025 году наибольший рост оплаты труда воспитателей зафиксировали в отдельных регионах благодаря активной позиции местных властей. В частности, наибольший прирост был в Киевской, Одесской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Именно там дошкольное образование находится среди приоритетов громад, что позволяет воспитателям получать более высокие доходы по сравнению с минимальными окладами. Отдельные города уже закладывают в бюджеты на 2026 год дополнительные средства на повышение зарплат педагогам дошкольного образования на 25-30%, что может еще больше увеличить фактические выплаты.

