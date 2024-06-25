Зарплаты военных с 1 июля: сколько будут платить

В Украине с 1 июля зарплаты военных не изменятся. При этом некоторые военные будут получать доплаты в случае, если находятся на передовой 30 дней в размере 70 тыс. грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, доплату установили еще несколько месяцев назад. Как говорится в разъяснении Сухопутных войск ВСУ, размер денежных выплат командира бригады Сухопутных войск составляет 50 173 грн (без дополнительного вознаграждения), в свою очередь размер зарплаты стрелка – 20 586 грн (без дополнительного вознаграждения).

Стрелец в Сухопутных войсках получал в прошлом году в тылу чуть более 40 тыс. гривен, а если непосредственно был вовлечен в боевые действия – 113 тыс. гривен.

Такой военнослужащий получит:

20587 грн, если не включено в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 587 грн, если участвует непосредственно в боевых действиях.

Зарплата военного состоит из денежного довольствия, которое военные получают в соответствии со своей должностью, и денежного вознаграждения, установленного по инициативе президента на период военного положения.

Как ранее писал OBOZ.UA, зарплаты судей зависят от уровня суда, а также должности судьи. К примеру, судьи Верховного суда могут получать в разы больше, чем местные судьи. Также прибавка может быть на должность (например, больше зарабатывают председатели). Так председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда в среднем зарабатывает около 430 тыс. грн в месяц.

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