Зарплаты украинцев значительно снизятся: нардепка рассказала, что будет с доходами после 1 декабря

С 1 декабря ставка военного сбора выросла до 5%, что уменьшит чистые доходы украинцев, и зарплата станет значительно ниже. Это увеличение налогов коснется всех официальных доходов, включая заработные платы и проценты по депозитам.

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Об этом рассказала народный депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире одного из телеканалов. "Совершенно точно, все доходы, которые вы легально получаете в любом месте – это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках – все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%," – подчеркнула Южанина.

Это означает, что граждане будут получать на руки меньше средств, чем раньше, поскольку больший процент их доходов будет направлен на нужды военных. Южанина также обратила внимание на единовременную выплату в рамках программы "Зимней поддержки", которая началась с 1 декабря.

"Надо всем понимать, что когда вы с 1 декабря идете получать тысячу гривен, то вам одновременно поднимают удержание с ваших доходов и раздают эту тысячу. Но раздадут один раз, а содержать будут ежемесячно", - отметила депутат. Таким образом, правительство пытается компенсировать расходы по поддержке граждан из-за увеличения налоговых поступлений.

Несмотря на повышение налогов, минимальная заработная плата в 2025 году останется на уровне 8000 гривен, а прожиточный минимум составит 2920 гривен. Эти показатели не изменятся, что означает отсутствие роста реальных доходов для многих категорий населения. В то же время в следующем году вырастут зарплаты прокуроров и судей, тогда как педагоги и медики повышения не получат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существует тринадцатая зарплата – это поощрительная выплата, которая может составлять до одной двенадцатой годового заработка за каждый отработанный месяц. Ее получают работники, если это предусмотрено коллективным договором или внутренним положением предприятия.

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