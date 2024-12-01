Некоторые украинцы могут получить дополнительную зарплату в конце года: какие условия

В Украине существует тринадцатая зарплата – это поощрительная выплата, которая может составлять до одной двенадцатой годового заработка за каждый отработанный месяц. Ее получают работники, если это предусмотрено коллективным договором или внутренним положением предприятия.

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OBOZ.UA выяснил, как она рассчитывается и кто может получить выплату. Эта выплата является важным стимулом для сотрудников и часто служит финансовой поддержкой в канун новогодних праздников.

Согласно части 3 статьи 2 Закона Украины "Об оплате труда", премии и годовые вознаграждения относятся к составу заработной платы как поощрительные выплаты. Их порядок и размеры определяются:

в коллективном договоре ;

; в положениях предприятия, согласованных с профсоюзом или представителями трудового коллектива.

Таким образом, каждое предприятие должно разрабатывать свой порядок начисления тринадцатой зарплаты, который включает условия, сроки выплаты и механизм расчета. Размер годовой премии зависит от нескольких факторов:

время работы в течение года : тринадцатая зарплата начисляется за каждый полный месяц работы;

: тринадцатая зарплата начисляется за каждый полный месяц работы; больничные : отсутствие по болезни влияет на объем выплаты;

: отсутствие по болезни влияет на объем выплаты; отпуска : учитываются как основной, так и дополнительный отпуск, а также отпуск по уходу за ребенком;

: учитываются как основной, так и дополнительный отпуск, а также отпуск по уходу за ребенком; праздничные дни: их наличие также учитывается при расчетах.

Обычно тринадцатая зарплата составляет одну двенадцатую от годового заработка за каждый полный месяц работы. Пример расчета:

если работник получает месячный оклад 2400 евро и отработал 10 месяцев, сумма годовой премии составит: 2400÷12×10 = 2000 евро. Если работник отработал весь календарный год, то его тринадцатая зарплата будет равна месячному окладу – 2400 евро.

Следует помнить, что тринадцатая зарплата является частью фонда оплаты труда, а значит, подлежит налогообложению в соответствии с нормами Налогового кодекса Украины. Из этой суммы содержатся:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

военный сбор.

В большинстве случаев тринадцатую зарплату выплачивают в декабре или начале января. Однако сроки могут изменяться в зависимости от политики конкретного предприятия.

Не все работники получают годовое вознаграждение. Ее выплата зависит от внутренней политики компании, финансовых результатов предприятия и выполнения работником своих обязанностей в течение года. Работники, находившиеся в продолжительных отпусках без сохранения заработной платы, могут не получить тринадцатую зарплату или получить ее частично.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине средняя зарплата на ноябрь по данным большого кадрового портала составляет 22,5 тыс. грн. При этом больше всего за год выросла зарплата в вакансиях для руководителей отдела контента (на 155%).

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