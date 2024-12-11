Записал Mercedes за 5,6 млн гривен на маму без водительских прав: у чиновника ДМС конфисковали элитное авто

У начальника одного из главных управлений Государственной миграционной службы (ДМС) в Одесской области конфисковали авто за 5,6 млн гривен, оформленное на его мать. Суд признал, что у женщины не было достаточно доходов для такой дорогостоящей покупки и, кроме того, нет водительских прав.

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Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), соответствующее решение было принято коллегией судей Высшего антикоррупционного суда 11 декабря по иску прокурора САП. Журналист Олег Новиков отмечает, что речь идет о главе управления миграционного контроля, противодействии нелегальной миграции и реадмиссии ДМС в Одесской области Андрея Морару.

"В то же время установлено, что фактически указанным автомобилем пользовался чиновник и его близкие лица, то есть именно он мог совершать по этому активу действия тождественные праву распоряжения им. Учитывая обнаруженное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании с начальника управления указанного актива в доход государства, законность происхождения которого вызывает обоснованное сомнение",

По результатам рассмотрения суд удовлетворил САП и признал приобретенный за более чем 5,6 млн грн в 2023 году автомобиль Mercedes Benz G400 D необоснованным активом. Поэтому было принято взыскать его в доход государства.

В Национальном агентстве предотвращения коррупции ( НАПК ) добавили из-за выявленных недостоверных сведений в декларации Морара было возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины. Если чиновник признается виновным, ему грозит до двух лет лишения свободы и штраф.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что экскеровщика ДМС Максима Соколюка подозревают в завладении более 88 млн грн. Он подозревается в содействии заключения договоров с подконтрольными украинским бизнесменом компаниями по выполнению проектных и строительных работ путем искажения результатов торгов и обеспечили оплату за "работы и услуги".

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