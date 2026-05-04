Почти половина полок в магазинах – импорт: ЕС "завалил" Украину своим дешевым продуктом

В 2025 году почти 42% сыров на украинских полках были импортированы из Европейского Союза (ЕС) – за год показатели импорта выросли на 14%. Причем 4 из 5 килограммов сыров имели польское происхождение.

Об этом заявил заместитель директора по экспорту Национальной сырной компании Юрия Шаблиенко. Он уверен, что, хотя украинским производителям сложно конкурировать с поляками, шансы все же есть, пишет "Укринформ".

Ситуация на рынке

Всего в 2025 году в Украину было импортировано около 16 тысяч тонн твердых сыров – на 14% больше, чем годом ранее. В целом доля европейского импорта в категории сыров достигла 42%. Из этого объема 80-85% – продукция польских производителей. Шаблиенко называет две ключевые причины польской доминации на украинском рынке:

география : логистика из Польши самая короткая среди всех европейских поставщиков;

: логистика из Польши самая короткая среди всех европейских поставщиков; технологическое преимущество: после вступления в ЕС польские заводы массово переоснастились за счет европейских фондов.

"Если сравнивать с немецкими производителями, у польских линии более новые, поэтому и более эффективные", – пояснил эксперт.

Прогноз для Украины

Конкурировать с поляками на общем европейском рынке, по словам Шаблиенко, "будет сложно". Сейчас украинская молочная продукция в Европе пользуется спросом преимущественно среди соотечественников – то есть держится на этнических предпочтениях, а не на широком рынке.

Впрочем, перспективы есть. После вступления в ЕС украинские производители получат те же инструменты, которыми в свое время воспользовались поляки – доступ к фондам на переоснащение производства. А это значит, что украинские линии тоже станут более современными и конкурентными.

"Выживут сильнейшие и те, чья продукция будет отвечать довольно жестким требованиям ЕС", – резюмировал Шаблиенко.

