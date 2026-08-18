За украинскую 1 копейку заплатят 14 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
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Украинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-копеечные монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.
К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11 АЕ можно получить от 4 000 до 14 000 грн. Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", узнать такую монету можно по:
- округлой верхушке правого верхнего листа;
- большим ягодам.
В то же время, обращают внимание специалисты, в обращении чаще всего встречается разновидность 1.11АА, которая ничего не стоит. Распознать же эту монету, по их словам, можно по маленьким ягодам на реверсе.
В целом же, отмечается, стоимость большинства 1-копечных монет равна их номиналу. Т.е., они стоят 1 копейку.
Нацбанк выпустит новые 10 грн
В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:
- Она получит название "Архистратиг Михаил".
- Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.
Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:
- Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 38,6 мм.
- Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюрыбудут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
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