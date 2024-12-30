За украинскую 1 грн заплатили больше 60 тысяч: как выглядит дорогая монета

Определенные особенности делают некоторые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них десятки тысяч гривен. К примеру, на аукционе продали латунную 1 грн 1992 года с гладким гуртом за 63 334 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано сразу 90 ставок.

Что известно о монете

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

потертости;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: – (прочерк. – Ред.)", – говорится в описании лота.

Почему за монету развязалась "драка"

Согласно опубликованной информации, проданная монета была выпущена в 1992 году. Она отчеканена из латуни и имеет гладкий гурт.

Как рассказали эксперты ресурса "Монеты-ягодки", монеты 1 грн 1992 года выпускались с гладким гуртом, поскольку изначально не существовало соответствующих инструментов. "Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – объяснили они.

При этом специалисты подчеркнули: такие монеты продавались за большие деньги и ранее. В частности, "были случаи, когда стоимость монеты доходила до 37 000 грн".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк начал процесс вывода из наличного обращения ряда гривневых купюр, выпущенных в 2003-2007 годах. Процесс стартовал 1 ноября. Изъятию подлежат банкноты номиналами 50 и 200 грн. При этом замена денег будет происходить постепенно – в процессе, к примеру, расчетов. А потому украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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