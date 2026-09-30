За украинские 50 копеек заплатят больше 10 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета
За украинские 50 копеек запл...
Источник: Фотобанк НБУ
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Некоторые старые украинские монеты в 50 копеек являются настоящим магнитом для коллекционеров. Дело в то, что из-за своих особенностей они считаются редкими и ценными, а потому за них готовы платить большие деньги. К примеру, за монету 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн.
По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – толстый;
- рисунку – 17,7 мм;
- грозди №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
- гурту – гладкий.
Як відрізнити дорогі 50 копійок від звичайних
Источник: «Монети-ягідки»
"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.
За такі 50 копійок заплатять великі гроші
Источник: «Монети-ягідки»
НБУ выводит из обращения гривни
В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.
"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.
Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:
- Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.
- Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.
"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.
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