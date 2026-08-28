За украинские 2 копейки заплатят 30 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Украинцы могут заработать большие деньги, продав старые монеты в 2 копейки. Дело в том, что те высоко ценятся среди коллекционеров – и например, стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 30 000 грн.

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Впрочем, объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это пробная монета.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

При этом они призвали украинцев остерегаться мошенников, которые под видом ценного экземпляра могут попытаться продать подделку. Опознать же аферистов можно по цене, которую они запрашивают за монету – если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это, отмечается, скорее всего, подделка.

Нацбанк выпустит новые 10 грн

В то же время, Национальный банк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 10 грн. Ожидается, что она появится в ноябре, будет отчеканена из серебра и будет посвящена Архистратигу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость. Там отметили:

Она получит название "Архистратиг Михаил".

Проба серебра, из которого отчеканят монету, составит 999.

Вместе с тем, о новых 10 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 15 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. В процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска. Тем не менее, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

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