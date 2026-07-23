За украинские 2 копейки заплатят 30 тысяч: какого года должна быть монета

Украинцы могут получить большие деньги, продав старые монеты в 2 копейки – ведь те высоко ценятся среди коллекционеров. Например, стоимость 2 копеек 1992 года может достигать 30 000 грн.

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Впрочем, объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", шанс найти такой экземпляр очень небольшой. Ведь это:

Пробная монета.

Соответственно, она не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

При этом они призвали украинцев остерегаться мошенников, которые под видом ценного экземпляра могут попытаться продать подделку. Опознать же аферистов можно по цене, которую они запрашивают за монету.

"Будьте внимательны, если вам предлагают купить "редкие" 2 копейки по низкой цене, это скорее всего подделка. Перед покупкой лучше проконсультироваться с нумизматами", – акцентировали специалисты.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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