За такие украинские монеты 1992 года коллекционеры заплатят тысячи: как распознать дорогие копейки

Украинцы могут получить большие деньги, продав определенные монеты 1992 года – поскольку из-за своих особенностей те считаются ценными. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и крупные.

Видео дня

Например, за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, можно получить от 4 000 до 11 000 грн. Как рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки", от обычных дорогие 50 копеек отличают:

средний зуб тризуба – толстый;

рисунок – 17,7 мм;

гроздь №1 – имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

гурт – гладкий.

"50 копеек с гладким гуртом – это одни из самых первых монет, которые чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Их чеканили в матрицах без рифлений, потому у монет нет насечек", – отметили нумизматы.

А за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно выручить от 10 000 до 18 000 грн. Отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

Как сообщал OBOZ.UA, такжеукраинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг по данным специалистов могут заплатить от 12 000 до 37 000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!