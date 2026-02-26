За такие монеты коллекционеры заплатят тысячи: какие старые украинские копейки можно дорого продать

Украинцы могут продать определенные старые монеты за большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те считаются ценными среди коллекционеров. При этом номинал роли не играет: много заплатить могут как за самые мелкие копейки, так и крупные.

Видео дня

К примеру, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.11 АЕ, по данным ресурса "Монеты-ягодки", можно получить от 4 000 до 14 000 грн. Узнать же такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

большим ягодам.

25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм могут купить за 20 000 грн. Распознать их можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечает нумизмат Виталий Ткач, Несмотря на распространенное мнение, большинство старых украинских монет не являются ценными. Причина – в их "простоте" и массовости. Более того, заверяет он, дорогими такие копейки не станут даже через года – ведь их все равно будет много у других украинцев. А потому разбогатеть на них не получится.

Дело же, по его словами, в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота. Альтернатива – редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все, лишь выпущенные до 2003 года. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!