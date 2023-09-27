За старые 5 копеек заплатят большие деньги: сколько можно выручить при продаже

Украинцы могут заработать приличные деньги, продав некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей они представляют большую ценность для коллекционеров, а потому те готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся определенные разновидности 5 копеек.

К примеру, монеты разновидности 1.1ААк 1992 года, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

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А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и некоторые 25 копеек. К примеру, за монету разновидности 5.1ДАг 1992 года реально получить 5000-7000 грн.