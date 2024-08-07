За старые 5 копеек коллекционеры устроили "драку": сколько заплатили на аукционе

Определенные особенности делают некоторые украинские монеты коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано сразу 44 ставки – при этом первая составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз.

Почему за монету развязалась "драка"

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Что известно о монете

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и некоторые монеты в 1 копейку. Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн.

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