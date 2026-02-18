За старые 25 копеек заплатят 20 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Коллекционеры высоко ценят некоторые старые украинские монеты 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм – ведь те являются очень редкими. В связи с этим и стоят такие монеты дорого – их могут купить за 20 000 грн.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

А за около 2 000 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

В то же время, отметили специалисты, большинство монет стоят в соответствии с номиналом. То есть 25 копеек.

"Чаще всего в обращении встречаются разновидности 1.1ААв, 1.2ААв, 1.2ААм. Такие монеты ничего не стоят", – рассказали они.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем НБУ планирует выпустить новую памятную монету номиналом 20 грн. Ожидается, что она появится в августе. Отчеканена монета будет из серебра 925-й пробы.

