За старые 2 копейки могут заплатить до 30 тысяч: какие монеты ценятся

Среди коллекционеров высоко ценятся украинские 2 копейки из алюминия. В зависимости от года выпуска и отдельных параметров, за такие монеты могут дать цену, в сотни и даже тысячи раз превышающую ее номинал.

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В частности, по словам специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 30 000 грн можно получить за экземпляр 1992 года. Впрочем, шанс найти такой очень небольшой – это ведь пробная монета, которая не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

За большинство алюминиевых 2 копеек 1993 года, отметили они, можно получить от 1 до 15 грн. Однако редкие экземпляры стоят около 3 000 грн.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, дорого можно продать и старые 10 копеек. Так, за монету 1992 разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн.

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