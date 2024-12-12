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За украинские 10 копеек заплатят около 20 тысяч: как выглядит старая дорогая монета

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
1,0 т.
За старые 10 копеек заплатят почти 20 тысяч

Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.

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Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • тонкий средний зуб трезуба;
  • замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.
За такие 10 копеек хорошо заплатят

"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

Что отличает дорогие 10 копеек от остальных

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.

"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.

За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн

Как сообщал OBOZ.UA, также высоко ценятся среди коллекционеров старые монеты в 50 копеек. Настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

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