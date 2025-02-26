За старые 2 копейки могут заплатить до 30 тысяч: как распознать дорогую монету

Украинские 2 копейки из алюминия высоко ценятся среди коллекционеров. В зависимости от года выпуска и отдельных параметров, за такие монеты могут дать цену, в сотни и даже тысячи раз превышающую ее номинал.

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В частности, по словам специалистов ресурса "Монеты-ягодки", до 30 000 грн можно получить за экземпляр 1992 года. Впрочем, шанс найти такой очень небольшой – это ведь пробная монета, которая не была запущена в обращение.

"2 копейки 1992 года никогда не были в обращении, поэтому вряд ли вы их найдете. Цена на 2 копейки 1992 г. стабильно высока и может достигать 30 000 грн. Если монета из немагнитной стали, то ее стоимость выше", – рассказали специалисты.

При этом в отдельных случаях за такие монеты могут платить намного больше. Так, на аукционе 2 коп. 1992 года продали за 105 001 грн.

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

штамп монеты – АА;

она отчеканена из алюминия;

реставрации не подвергалась;

имеет дефекты – царапины и потертости.

Как сообщал OBOZ.UA, также ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

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