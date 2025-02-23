Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: почему монета такая дорогая
Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинскую монету 2 коп. на аукционе продали за 105 001 грн.
Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.
Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".
"Монета крайне редкая", – рассказал автор объявления.
Что известно о монете
О самой монете известно немного. По информации автора объявления:
- штамп монеты – АА;
- она отчеканена из алюминия;
- реставрации не подвергалась;
- имеет дефекты – царапины и потертости.
Как сообщал OBOZ.UA, также ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.
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