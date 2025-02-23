УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: почему монета такая дорогая

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
270
Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинскую монету 2 коп. на аукционе продали за 105 001 грн.

Видео дня

Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.

На аукционе за старую украинскую монету развязалась драка

Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".

Украинскую монету 2 коп. на аукционе продали за 105 001 грн

"Монета крайне редкая", – рассказал автор объявления.

Как выглядит дорогая украинская монета, которую продали более чем за 100 тысяч

Что известно о монете

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

  • штамп монеты – АА;
  • она отчеканена из алюминия;
  • реставрации не подвергалась;
  • имеет дефекты – царапины и потертости.
Почему эти 2 коп. 1992 года такие ценные

Как сообщал OBOZ.UA, также ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!