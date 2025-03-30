За старые 10 копеек заплатят около 20 тысяч: как выглядит ценная монета

Некоторые старые украинские 10 копеек могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей те ценятся коллекционерами, а потому они готовы платить за такие монеты крупные суммы. К примеру за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 грн до 18 000 грн.

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Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

При этом они подчеркнули: часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, ценятся и монеты в 25 копеек. К примеру, за экземпляр 1992 года разновидности 3ГАм можно получить до 20 000 грн.

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