За старые 10 копеек заплатят около 20 тысяч: как выглядит дорогая украинская монета

Некоторые украинские 10 копеек стоят больших денег – за монеты определенных разновидностей могут заплатить тысячи гривен. К примеру 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк можно продать по цене от 10 000 грн до 18 000 грн.

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Об это рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". По их словам, распознать дорогую монету среди остальных можно по:

тонкому среднему зубу трезуба;

замкнутым пятому и седьмому зерно третьего колоса.

"2.21ВАк – редкая и дорогая разновидность 10 копеек 1992 года. Такую монету можно найти в обращении и продать за 10 000 – 18 000 грн. Правда, встречается он очень редко", – отметили нумизматы.

При этом они подчеркнули: часто редкую разновидность 2.21ВАк путают с обычной монетой 2.1ВАм или 2.1ВАк. При том, что последние две "ничего не стоят".

"Если вы нашли 10 копеек 1992 года с тонким трезубцем, проверьте запертые или разомкнутые зерна. Если они плохо прочеканены и ничего не видно, тогда замеряйте расстояние между крайними остями колосьев, оно должно быть: у штампа 2.1 – 12 мм; у штампа 2.21 – 11,6 мм", – посоветовали специалисты.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет, то там действительно каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Национальный банк продает памятную монету в 100 грн – по 156 680 грн за штуку. Она посвящена одному из античных государств Северного Причерноморья – Боспорскому царству.

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