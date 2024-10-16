За старую украинскую монету заплатят около 20 тысяч: как выглядит ценная копейка
Коллекционеры готовы дорого покупать украинские монеты даже низких номиналов. К примеру за определенные разновидности 10 копеек они могут заплатить тысячи гривен.
Так, от 10 000 грн до 18 000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- тонкий средний зуб трезуба;
- замкнутые пятое и седьмое зерно третьего колоса.
"Есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерно третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.
За монету 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:
- четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
- четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
- грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
- грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
- гурту с крупной насечкой.
"У разновидности 2ГБк тонкий короткий хвостик в кисти №3 и крупная насечка на гурте. Эту разновидность легко можно спутать с более дешевой разновидностью 2ГАк, у которого длинный тонкий хвостик в гроздье №3", – объяснили нумизматы.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Силам логистики Вооруженных сил Украины.
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