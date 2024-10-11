В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Силам логистики Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

"Важность логистики для военного дела сложно переоценить, ведь без нее не взлетит ни один самолет, не поедут танки, и главное – невозможны ни оборона, ни наступление. Не зря военную логистику называют практическим искусством планировать и управлять перемещением и снабжением войск. Силы логистики Вооруженных Сил Украины обеспечивают украинских военных всем необходимым для полноценного сопротивления агрессору и нашей будущей Победы", – говорится в сообщении.

Как выглядит новая монета

Аверс (лицевая сторона) монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены:

номинал монеты;

год чеканки;

Государственный герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображен беретный знак Сил логистики ВСУ. В его основе – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены:

скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья;

жезл Меркурия, расположенный вертикально.

На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты. По кругу размещены надписи:

"стальная мощь;"

"несгибаемая воля";

"Силы логистики Вооруженных Сил Украины".

Что известно о новой монете 10 грн

Памятная монета "Силы логистики Вооруженных сил Украины" введена в обращение 11 октября 2024 года. Она имеет номинал 10 грн. Монета изготовлена ​​из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

"Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Принимаются такие монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет", – рассказали в Нацбанке.

Где можно купить монету

Вместе с тем, отметили в регуляторе, часть тиража новой монеты будет сформирована в специально оформленные ролики. В каждом будет по 25 монет.

"На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Сил логистики Вооруженных Сил Украины и элементов, имитирующих топографические карты дорог и фрагментов наземной местности. Тираж роликов – 20 тыс. шт.", – отметили в НБУ.

Приобрести ролик можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена обретению украинским боксером Александром Усиком статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, чего в мире бокса не случалось более 20 лет.

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