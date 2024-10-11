В Украине появились новые 10 грн: как выглядят
Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Силам логистики Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: новая монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".
"Важность логистики для военного дела сложно переоценить, ведь без нее не взлетит ни один самолет, не поедут танки, и главное – невозможны ни оборона, ни наступление. Не зря военную логистику называют практическим искусством планировать и управлять перемещением и снабжением войск. Силы логистики Вооруженных Сил Украины обеспечивают украинских военных всем необходимым для полноценного сопротивления агрессору и нашей будущей Победы", – говорится в сообщении.
Как выглядит новая монета
Аверс (лицевая сторона) монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены:
- номинал монеты;
- год чеканки;
- Государственный герб Украины.
На реверсе (обратной стороне) изображен беретный знак Сил логистики ВСУ. В его основе – стилизованный контур крепости с четырьмя бастионами, на который наложены:
- скрещенные мечи рукоятками вниз с лезвиями, переходящими в пшеничные колосья;
- жезл Меркурия, расположенный вертикально.
На заднем фоне монеты схематически изображены топографические карты. По кругу размещены надписи:
- "стальная мощь;"
- "несгибаемая воля";
- "Силы логистики Вооруженных Сил Украины".
Что известно о новой монете 10 грн
Памятная монета "Силы логистики Вооруженных сил Украины" введена в обращение 11 октября 2024 года. Она имеет номинал 10 грн. Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.
"Национальный банк будет постепенно подкреплять оборотными памятными монетами банки и СІТ-компании для дальнейшей их выдачи клиентам. Принимаются такие монеты от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет", – рассказали в Нацбанке.
Где можно купить монету
Вместе с тем, отметили в регуляторе, часть тиража новой монеты будет сформирована в специально оформленные ролики. В каждом будет по 25 монет.
"На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение беретного знака Сил логистики Вооруженных Сил Украины и элементов, имитирующих топографические карты дорог и фрагментов наземной местности. Тираж роликов – 20 тыс. шт.", – отметили в НБУ.
Приобрести ролик можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ. А также в банках-дистрибьюторах:
- Укргазбанк;
- Таскомбанк;
- ПриватБанк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 5 грн. Она посвящена обретению украинским боксером Александром Усиком статуса абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, чего в мире бокса не случалось более 20 лет.
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