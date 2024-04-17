За старую украинскую копейку заплатят больше 10 тысяч: как распознать дорогую монету

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за 1 копейку 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить более 11 000 грн, сообщают специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Эту монету отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

За 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Также ценятся 2 копейки 1996 года разновидности 1АА из алюминия. Их можно продать за 800-1000 грн. А такие же монеты, но из немагнитной стали – за 1500-1700 грн.

"2 копейки 1996 года – монета, входившая в коллекционный набор НБУ. Сначала отчеканили около 2 тыс. экземпляров из нержавеющей стали, однако НБУ не разрешил включить эти монеты в набор. После этого отчеканили монеты из алюминия, которыми комплектовали наборы. 2 копейки 1996 г. встречаются не только в наборах, их неоднократно находили в обращении", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, выгодно продать можно и монеты в 1 грн. Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн.

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