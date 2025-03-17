За старую гривню заплатили больше 65 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

Некоторые старые монеты украинцы могут продать за большие деньги. Дело в том, что определенные разновидности являются коллекционными, а потому нумизматы готовы платить за них тысячи гривен. В частности, ценятся монеты в 1 грн. К примеру, на аукционе продали экземпляр 1992 года за 65 506 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. Во время них было сделано 52 ставки. По опубликованной информации, монета:

отчеканена из латуни;

имеет гладкий гурт.

При этом, согласно опубликованным фото монеты, на ней видны мелкие вмятины и другие следы времени. Однако, как уверяет автор объявления, реставрацию монеты он не проводил.

Разновидность монеты в объявлении не указана. Однако, по данным ресурса "Монеты-ягодки", за 1992 год с гладким гуртом была выпущена только 1 вариация 1 грн – 1.1ААг. Что, скорее всего, и вызвало огромный интерес к ней, ведь эта разновидность редкая, а во время торгов было сделано 52 ставки.

"На монетах номиналом 1 гривня 1992 года не было надписей на гурте, то есть группа гладкая. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения оптовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – рассказали специалисты.

А монету 2 коп. на аукционе было продано за 105 001 грн. Прошли торги также на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.

Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

штамп монеты – АА;

она отчеканена из алюминия;

реставрации не подвергалась;

имеет дефекты – царапины и потертости.

Как сообщал OBOZ.UA, украинскую 1 копейку продали на аукционе за 35 000 грн. Монета была выпущена в 1992 году из нержавеющей стали.

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