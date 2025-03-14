Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: как выглядит дорогая старая монета

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинскую монету 2 коп. на аукционе продали за 105 001 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.

Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".

О самой монете известно немного. По информации автора объявления:

штамп монеты – АА;

она отчеканена из алюминия;

реставрации не подвергалась;

имеет дефекты – царапины и потертости.

В то же время на большинстве старых украинских монет разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры. В то же время обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем – из-за своей "простоты" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

Он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету "Зодиак!". Ее номинал – 10 грн. Монета отчеканена из серебра и посвящена системе из двенадцати астрологических знаков, каждый из которых отвечает определенному созвездию.

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