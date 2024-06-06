За платежки украинцев заплатит государство: кому раздадут деньги на оплату коммуналки

Украинцы, не имеющие финансовой возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, могут претендовать на субсидию от государства. Ее предоставляют владельцам, переселенцам, несовершеннолетним, которым занимаются другие люди, и другим категориям людей.

Согласно данным на портале Действие, жилищная субсидия предназначена для помощи малоимущим семьям. Кто имеет право на субсидию :

владелец помещения или же зарегистрированное лицо;

индивидуальный застройщик;

арендатор, имеющий официальный договор аренды;

внутренне перемещенное лицо, официально может подтвердить проживание по указанному адресу;

несовершеннолетние или недееспособные лица, над которыми установлена опека (за них заявку подает опекун попечитель).

Податься на субсидию могут граждане Украины или иностранцы или лица без гражданства, находящиеся на территории страны по законным основаниям. Какие расходы возмещает государство :

оплату жилищно-коммунальных услуг;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

взносы за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

за управление многоквартирным зданием;

за снабжение и распределение природного газа, тепловой и электроэнергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, обращение с бытовыми отходами;

на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Куда обратиться за субсидией

Оформить субсидию можно несколькими способами: онлайн через кабинет гражданина на портале Действие, через Пенсионный фонд (лично, написав письмо или в мобильном приложении ПФУ) или обратившись в ЦНАП или поселковый, соль- или горсовет по месту регистрации или фактического проживания. В таком случае необходимо будет предоставить:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах;

арендаторам жилья – договор аренды;

документы, подтверждающие непроживание лица по месту регистрации или об оплате жилищно-коммунальных услуг в другом жилье, акты обследования материально-бытовых условий и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае отказа у субсидии есть 14 дней, чтобы дополнить или исправить данные. После этого Пенсионный фонд назначит проверку и в случае отсутствия задолженности по ЖКХ может назначить субсидию.

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