За что супермаркеты обязаны заплатить покупателю: в Госпотребслужбе рассказали, когда срочно нужно вызвать администрацию

В Украине супермаркеты согласно действующим законам обязаны компенсировать потерю в камере хранения вещей. При этом покупатель имеет право отказаться оставлять свои камеры.

Об этом сообщает Госпотребслужба. В случае кражи ваших вещей из камеры хранения сразу же вызовите администрацию заведения и полицию

"Администрация супермаркета несет полную ответственность за сохранность вещей, хранящихся в ячейках хранения (часть 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины). Хранитель вещей должен возместить все убытки в случае потери в размере их стоимости", - говорится в сообщении.

Надо упомянуть, что именно находилось в сумке, подробно описать список вещей в заявлении полиции, все задокументировать. "Если администрация магазина в случае кражи вещей в ячейках хранения отказывается добровольно возместить причиненный ущерб в полном размере, вы имеете право обратиться с соответствующим иском в суд", – говорится в сообщении.

Вещи можно не оставлять в камере хранения

Там, где размещены камеры хранения вещей, обязывают оставлять свои личные вещи, при этом заявляют, что ответственность за их сохранность не несут. Оба эти утверждения противоречат действующему законодательству и нарушают права покупателей.

Согласно Гражданскому кодексу (часть 3 статьи 937), хранящий вещи несет полную ответственность за их сохранность. Следовательно, должен компенсировать возможный ущерб. При этом, если в супермаркетах и магазинах размещают камеры хранения, фактически они предоставляют услугу покупателю и берут на себя риски.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время супермаркеты и магазины должны обменивать и принимать обратно непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, то действует вопреки действующему законодательству.

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