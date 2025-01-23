За что могут перестать платить пенсию или даже заставить вернуть: назван полный список причин

В Украине действующий закон предусматривает целый ряд причин для отмены пенсий или даже возвращения их в бюджет. При этом чаще всего пенсионерам дают 10 дней для того, чтобы возобновить выплату.

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Так, согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (статья 49) выплата пенсии по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда прекращается по следующим основаниям:

если пенсия назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины;

по заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии в связи с временным проживанием за границей;

в случае смерти пенсионера, признание его безвестно отсутствующим или оглашение умершим в установленном законом порядке;

в случае предоставления пенсионеру статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

при неполучении назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

в случае непрохождения физической идентификации в случаях, предусмотренных законодательством;

в других случаях, предусмотренных законом (например истечение срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, или трудоустройство лица, получающего пенсию по выслуге лет, на работу по должности, дающей право на пенсию за выслугу лет).

"Для возобновления выплаты пенсионеру необходимо лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины с документом, удостоверяющим личность, и подать соответствующее заявление. Срок возобновления пенсии – 10 дней после выяснения обстоятельств, приведших к прекращению, и при условии его восстановление", – объясняют в ПФУ.

Кроме того, пенсионерам, которые не сообщили ПФУ о трудоустройстве или увольнении в течение 10 дней, могут обязать вернуть часть выплаты в бюджет. О целом ряде изменений в своей жизни необходимо сообщать Пенсионному фонду. Среди таких изменений, в частности, выезд за границу на постоянное место жительства. Сообщить ПФУ нужно о:

получение нового паспорта в случае кражи или утраты старика;

изменение фамилии;

трудоустройство;

оформление ФЛП или снятие с учета;

приобретение или прекращение особого статуса;

выезд за границу на постоянное место жительства.

Предоставить Пенсионному фонду эти сведения можно двумя способами:

обратившись в любой сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают органы ПФУ только через подачу заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правового договора и т.п. ).

Как ранее писал OBOZ.UA, судья Донецкого апелляционного суда в отставке Николай Будулуца выиграл суд против Пенсионного фонда и повысил свою пенсию до 269,7 тыс. грн в месяц (90% судейского вознаграждения). При этом он обязал провести перерасчет задним числом.

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