За 25 копеек заплатят 20 тысяч: в каком году должна быть выпущена монета

Некоторые старые украинские монеты настолько ценятся нумизматами, что те готовы платить за них большие деньги. К примеру, стоимость 25 копеек 1992 года разновидности 3ГАм может достигать 20 000 грн.

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Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки". Распознать же дорогие 25 копеек, по их словам, можно по:

толстому среднему зубу тризуба;

отсутствию черенков в гроздьях №4 и 8.

"Разновидность 3ГАм находили в обращении всего 4 раза. В последний раз монету продавали в июне 2019 года. Стартовая цена составляла 1 000 грн и по результатам торгов достигла 20 000 грн", – говорится в сообщении.

В то же время, 25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-5000 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Это редкая разновидность, нумизматы называют ее "Английский чекан". Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный тризуб. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно отразили рельеф, они затемнили фон и тризуб. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые 1-гривневые монеты. К примеру, за 1 грн 1992 года могут заплатитьот 12 000 до 37 000 грн.

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