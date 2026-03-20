За 10 копеек заплатят почти 20 тысяч: какого года выпуска должна быть монета

Некоторые старые монеты настолько высоко ценят коллекционеры, что украинцы могут продать за большие деньги. Все дело в особенностях, которые делают их редкостными и ценными. К примеру, за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк могут заплатить от 10 000 до 18 000 грн.

По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", отличить такие монеты от обычных можно по ряду признаков. В частности:

тонкому среднему зубу тризуба;

замкнутому пятому и седьмому зернам третьего колоса.

При этом, подчеркивают специалисты, есть схожий штамп аверса – 2.1. Однако у него пятое и седьмое зерна третьего колоса разомкнуты", – рассказали специалисты.

"С аверсом 2.1 встречается 11 разновидностей. Которые могут обойтись от 50 до 400 грн", – рассказали специалисты.

Нацбанк выпустит новые 100 грн: будут в оригинальном дизайне

Тем временем, Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 100 грн. Ожидается, что она появится в августе и получит название "К 35-летию Независимости Украины". Там отметили:

Отчеканена монета будет из золота 900-й пробы .

. Она будет посвящена юбилею обретения нашим государством независимости.

Монета войдет в серию "Украинское государство".

Вместе с тем, о новых 100 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом до 1000 экземпляров.

Ее диаметр составит 32 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 31,1 г.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все, лишь выпущенные до 2003 года. Так в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении и оптимизировать номинальный ряд.

