Яку пенсію можуть отримати українці з зарплатою в 10 тисяч гривень: сума здивує 

В Україні з діючою формулою розрахунку пенсії з зарплатою в 10 тис. грн можна отримувати виплату в розмірі близько 3314 грн. Така виплата можлива, якщо мати 35 років стажа.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Якщо ваша зарплата складає 10 тис. грн, але замість 35 років ви маєте всього 31 рік стажа, то розмір пенсії складе 2935 грн. Якщо є 40 років стажу, то пенсія з зарплато 10 тис. грн буде на рівні 3787,2 грн. Водночас, якщо замість 10 тис. грн ваша зарплата складатиме 15 тис. грн, то пенсія буде на рівні 4971 грн з 35 роками стажу.

Зазначимо, в формулі розрахунку пенсії заробітну плату за останні три роки (треба використовувати дані ПФУ, які відрізняються від даних Держстату) множать на відношення власної зарплати до середньої, на стаж в роках і на 1%. Середня зарплата за три останні роки складає 13 547 грн.

Вже зараз кожен українець може підрахувати, скільки йому доведеться працювати до виходу на пенсію. Порахуйте, в якому році вам виповниться 60 і скільки до цього моменту у вас буде стажу (свій стаж можна перевірити на сайті ПФУ). Якщо у 2025-му, то треба мати щонайменше 32 роки стажу, якщо в 2026-му – 33 роки, в 2027-му – 34 роки, в 2028-му – 35 років стажу. Щоби вийти на пенсію у 63 роки, норма на 10 років менша (тобто у 2025-му – від 22 до 32 років, у 2026-му – від 23 до 33 років тощо).

Для пенсії у 65 років треба мати від 15 років стажу. Зараз пенсіонери ще мають стаж до 2000 року, коли не було електронної системи обліку внесків і достатньо було, щоби трудова книжка лежала на підприємстві. Крім того, раніше у стаж зараховували навчання, строкову службу в армії.

Як раніше писав OBOZ.UA, з 1 січня також підвищили розмір пенсії. Це стосується тих, чиї виплати прив'язані до мінімалки чи прожиткового мінімуму.

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