Выплаты военным за участие в штурмовых операциях: как получить до 40 тыс. грн в сутки

Для военнослужащих Сил обороны Украины предусмотрено дополнительное вознаграждение за участие в штурмовых действиях – 20 000 или 40 000 грн за каждые сутки, в течение которых военнослужащий непосредственно выполнял соответствующее задание. Но самого пребывания в штурмовом подразделении, боевого приказа или выхода на определенный рубеж недостаточно. Право на деньги нужно подтвердить документально, а участие конкретного военнослужащего должно быть внесено в поименный список.

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Нормы о таких выплатах применяются с 1 июня 2026 года. Их размеры и условия определены постановлением Кабинета министров №768 от 12 июня 2026 года, а порядок начисления – приказом Министерства обороны №232 от 29 июня 2026 года, сообщили в Министерстве обороны.

Кто может получить 20 000 и 40 000 грн

Размер дополнительного вознаграждения зависит от того, какие именно штурмовые действия выполняли военнослужащие. В частности:

20 000 грн за сутки предусмотрено за штурмовые действия, во время которых военнослужащие восстанавливают или возвращают позиции, здания или сооружения в глубине обороны своих войск, захваченные инфильтрировавшимися группами противника.

предусмотрено за штурмовые действия, во время которых военнослужащие восстанавливают или возвращают позиции, здания или сооружения в глубине обороны своих войск, захваченные инфильтрировавшимися группами противника. 40 000 грн за сутки выплачивают за штурмовые действия, в результате которых украинские военные захватили позиции, здания или сооружения, находившиеся под физическим контролем противника непосредственно на линии боевого соприкосновения или в глубине его обороны.

Когда "штурмовые" не начислят

Важное условие – должно быть именно фактическое ведение штурмовых действий с определенным результатом. Поэтому получить 40 000 грн только за пребывание в штурмовом подразделении нельзя.

Недостаточным основанием также являются сам боевой приказ или выход военнослужащих на указанный в приказе рубеж. В частности, если противник заранее оставил позицию, а украинское подразделение заняло ее без фактического штурма или боевого столкновения, оснований для выплаты 40 000 грн нет. При этом право на вознаграждение зависит не только от результата операции, но и от того, подтверждено ли непосредственное участие конкретного военнослужащего.

Для начисления выплаты нормативные правила отдельно определяют временные рамки штурмовых действий. Началом считается момент, когда штурмовое подразделение или группа по определенному сигналу переходит с указанного в боевом приказе рубежа к непосредственному выполнению штурма. Завершением – момент перехода определенной позиции, здания или сооружения под физический контроль украинских военных в результате штурмовых действий.

При этом вознаграждение выплачивается за сутки участия, а не за каждый отдельный штурмовой эпизод в течение этих суток. Если в течение одних суток военнослужащий получил право и на 20 000, и на 40 000 грн за разные штурмовые действия, ему выплачивают одну большую сумму – 40 000 грн.

Какие документы нужны для выплаты

Для начисления вознаграждения командование должно документально подтвердить как сам факт штурмовых действий, так и участие конкретных военнослужащих. Для этого используют:

боевой приказ или боевое распоряжение;

журнал боевых действий;

итоговое, срочное или внеочередное боевое донесение с результатами выполнения задания;

рапорт командира подразделения или группы с указанием результатов боя, потерь, временных и пространственных показателей операции, а также подразделений, выполнявших задание;

поименный список военнослужащих с указанием ФИО, должности, звания, периода участия и предлагаемого размера вознаграждения;

ходатайство командира воинской части в соответствующий орган военного управления.

После завершения штурмовых действий командир воинской части направляет ходатайство и подтверждающие документы в соответствующий орган военного управления. На их рассмотрение предусмотрено три дня. За это время должны проверить указанные сведения и издать приказ о подтверждении выполнения штурмовых действий. После этого командир воинской части по месту прохождения службы издает приказ о выплате дополнительного вознаграждения.

Для военнослужащих, которые были командированы в другую часть для выполнения штурмовых заданий, приказ о выплате издается по месту их штатной службы. Основанием является официальная информация от воинской части, где непосредственно выполнялись штурмовые действия.

Как штурмовые выплаты влияют на общую сумму

Вознаграждение за штурмовые действия может сочетаться с другими предусмотренными для военнослужащих боевыми выплатами. Речь идет, в частности, о:

до 100 000 грн за непосредственное участие в боевых действиях – пропорционально подтвержденным дням;

за непосредственное участие в боевых действиях – пропорционально подтвержденным дням; зональном вознаграждении 170 000 или 70 000 грн в месяц – в зависимости от района и условий выполнения заданий, также пропорционально дням.

Совокупная сумма этих трех категорий выплат – 100 000 грн, соответствующего зонального вознаграждения и выплат за штурмовые действия – не может превышать 460 000 грн в месяц. Например, если по расчету сумма таких выплат составляет 470 000 грн, военнослужащему должны начислить 460 000 грн.

При этом в установленный лимит не включаются базовое ежемесячное денежное обеспечение, помощь при заключении первого контракта, вознаграждение за взятие противника в плен и вознаграждение за подтвержденное видеозаписью уничтожение противника в контактном бою.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Кабинет министров перераспределил из резерва 33,6 млрд грн на выплаты военнослужащим и членам их семей в сентябре. В частности, 25,9 млрд грн направят на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, а еще 7,7 млрд грн – на одноразовые выплаты в случае гибели, инвалидности или частичной потери трудоспособности военнослужащего.

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